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30 червня 2025, 16:05

Рекордні $375 млрд: обсяг заблокованих коштів у криптопротоколах досяг історичного максимуму

Загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) у криптовалютних протоколах зріс до нового історичного максимуму, сягнувши приблизно $375 мільярдів. Цей показник, що перевищив пік попереднього «бичачого» циклу 2021 року, свідчить про значне відновлення довіри до секторів децентралізованих фінансів (DeFi) та токенізованих активів. Про це у понеділок, 30 червня, повідомляє аналітична платформа Token Terminal.

Загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) у криптовалютних протоколах зріс до нового історичного максимуму, сягнувши приблизно $375 мільярдів.

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Що таке TVL і що спричинило зростання

Загальна заблокована вартість (TVL) є ключовим показником для оцінки капіталу, який користувачі вклали, позичили або іншим чином розмістили в тисячах протоколів, що працюють на блокчейні.

Поточне зростання до рекордних значень зумовлене посиленням довіри до децентралізованої інфраструктури, чому, зокрема, сприяли зростання інституційного впровадження криптовалют та поява більшої регуляторної ясності на ринку.

Сектори-лідери

Найбільший внесок у досягнення цієї віхи зробили кілька ключових секторів. Серед них домінують емітенти стейблкоїнів, які є основою ліквідності криптоекономіки, протоколи DeFi-кредитування (наприклад, Aave та Compound), платформи ліквідного стейкінгу, децентралізовані біржі (DEX), а також проєкти, що займаються токенізацією реальних активів (RWA).

Нова ера для криптоекономіки

Оновлення рекорду TVL відбувається на тлі загального пожвавлення на крипторинку та притоку нового капіталу. Аналітики вважають, що це свідчить про підготовку інвесторів до більш зрілої ери блокчейну, орієнтованої на реальну корисність технології, а не лише на спекуляції. Можливість отримувати дохід, отримувати доступ до ліквідності та використовувати активи через децентралізовані протоколи змінює підходи до розміщення капіталу в усьому світі.

Що таке DeFi, ліквідний стейкінг та RWA: пояснюємо ключові терміни

Зростання TVL відбувається завдяки розвитку кількох ключових напрямків криптоекономіки:

  • DeFi (Децентралізовані фінанси): Це екосистема фінансових застосунків, побудованих на блокчейні. Їхня мета — відтворити традиційні фінансові послуги (кредитування, обмін, депозити), але без посередників, як-от банки.
  • Ліквідний стейкінг (Liquid Staking): У багатьох блокчейнах користувачі можуть «стейкати» (блокувати) свої монети для підтримки безпеки мережі та отримувати за це винагороду. Протоколи ліквідного стейкінгу дозволяють робити це, не втрачаючи доступу до своїх грошей: в обмін на заблоковані монети вони видають користувачеві інший, «ліквідний» токен, який можна вільно використовувати в інших DeFi-протоколах.
  • RWA (Real-World Assets / Активи реального світу): Це процес «токенізації» традиційних, нецифрових активів та їх представлення на блокчейні. Це може бути будь-що: нерухомість, золото, предмети мистецтва, акції або навіть державні облігації. Мета — поєднати вартість активів реального світу з ефективністю та прозорістю блокчейн-технологій.

Читайте також: Apple, Tesla та Nvidia у «цифрі»: Bybit і Kraken запустили торгівлю токенізованими акціями

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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