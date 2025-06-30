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30 червня 2025, 14:32

Meta переманює топ-дослідників OpenAI, пропонуючи до $100 млн — ЗМІ

Компанія OpenAI зіткнулася з агресивним переманюванням своїх провідних дослідників з боку головного конкурента — компанії Meta. У відповідь керівництво OpenAI пообіцяло переглянути компенсаційні пакети та посилити підтримку співробітників, щоб зупинити відтік талантів. Про це повідомляє видання WIRED, яке отримало доступ до внутрішнього листування компанії.

Компанія OpenAI зіткнулася з агресивним переманюванням своїх провідних дослідників з боку головного конкурента — компанії Meta.

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Реакція керівництва OpenAI

У своєму внутрішньому зверненні технічний директор з досліджень OpenAI Марк Чен порівняв ситуацію із «вторгненням додому» та запевнив, що компанія працює над утриманням працівників.

«Ми не сидимо склавши руки. Ми переглядаємо компенсаційні пакети та шукаємо креативні способи визнання ключових співробітників», — написав він.

Високі зарплати та виснажливий графік

За даними джерел, Meta пропонує провідним фахівцям OpenAI компенсаційні пакети на суму до $100 мільйонів, а її очільник Марк Цукерберг особисто бере участь у переговорах з потенційними кандидатами.

Ситуація в OpenAI ускладнюється виснажливим робочим графіком — деякі співробітники працюють до 80 годин на тиждень. Щоб дати персоналу змогу відпочити, компанія планує частково припинити роботу наступного тижня. Проте керівники залишатимуться на зв'язку через ризик подальшого переманювання фахівців.

Керівництво OpenAI також визнало, що в гонитві за швидкими релізами продуктів компанія почала втрачати фокус на своїй головній меті — створенні штучного загального інтелекту (AGI).

Війна за таланти в ШІ: чому дослідники коштують мільйони

Нинішня боротьба за найкращих фахівців у сфері штучного інтелекту отримала назву «війна за таланти». Її головна причина — гострий дефіцит елітних кадрів. У світі є тисячі людей, які можуть використовувати ШІ, але кількість дослідників та інженерів, здатних створювати, навчати та фундаментально вдосконалювати великі мовні моделі, вимірюється сотнями.

Ці фахівці є найціннішим і найрідкіснішим ресурсом у сучасній технологічній індустрії. Один провідний дослідник або невелика команда здатні створити прорив, який може принести компанії сотні мільярдів доларів прибутку (яскравий приклад — успіх ChatGPT). Тому компанії-гіганти готові платити астрономічні суми, розглядаючи таких людей не просто як співробітників, а як стратегічні активи, що визначають переможця в гонці за технологічне домінування.

Нагадаємо, що стартап Scale AI отримав інвестиції від Meta на суму $14,3 мільярда в рамках угоди, що оцінює компанію в $29 мільярдів, а також передбачає перехід її засновника Олександра Ванга до роботи над проектами штучного інтелекту Meta.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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