Скільки українців отримали житлові сертифікати за зруйновані домівки

Понад 18 тис. українців отримали житлові сертифікати за зруйноване житло станом на 1 червня. Загальна сума виданих сертифікатів — 27,3 млрд грн. Близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад та територій на запит «Антикорупційного штабу».

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Деталі

Загальна кількість поданих заяв на отримання сертифікатів — 48 387.

Щодо компенсацій за пошкоджене майно, то їх отримали близько 90 тис. українців на загальну суму понад 9 млрд грн. Загальна кількість поданих заяв за весь час — 147 747.

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Цей тип компенсації включає дві категорії — виплати за дрібні ремонти та капітальні ремонти За ними середні суми компенсацій склали 73 100 грн та 341 500 грн відповідно.