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29 червня 2025, 16:01

Ledger припиняє підтримку криптогаманця Nano S

Компанія Ledger, один із провідних виробників апаратних криптовалютних гаманців, припиняє підтримку гаманця Nano S через обмеження пам’яті. Про це повідомив технічний директор компанії Шарль Гійоме.

Компанія Ledger, один із провідних виробників апаратних криптогаманців, припиняє підтримку гаманця Nano S через обмеження пам’яті.
Фото: Ledger

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«Ваш Ledger Nano S все ще працює, а Ledger Nano S Plus залишається повністю підтримуваним. Nano S мав неймовірну історію, але його офіційно зняли з виробництва у 2022 році. Відтоді ми поступово припиняємо його повну підтримку», — написав він у X.

Виробник пристроїв для безпечного зберігання криптовалют офіційно заявив ще в травні, що більше не буде випускати оновлення та нові застосунки для моделі Nano S, випущеної у 2016 році.

Зазначається, що через обмежений обсяг пам’яті — 320 КБ — 9-річний пристрій не може повноцінно працювати з сучасними застосунками та оновленнями безпеки.

Через це для Nano S недоступна низка функцій: паралельний запуск кількох застосунків, Ledger Sync, розширене підтвердження транзакцій та обміни безпосередньо з пристрою через протоколи на кшталт Uniswap.

Компанія рекомендує користувачам перевірити наявність парольної фрази і перейти на новіші моделі, наприклад Ledger Nano S Plus, Ledger Nano X або Ledger Stax.

Приватні ключі при цьому залишаються переносними: сид-фразу можна відновити на будь-якому сумісному пристрої Ledger або гаманці з підтримкою BIP-39.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ledger запустив фізичний ключ для відновлення криптогаманців без доступу до інтернету.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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