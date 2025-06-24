Ledger запустив фізичний ключ для відновлення криптогаманців без доступу до інтернету

Компанія Ledger, один із провідних виробників апаратних криптогаманців, випустила новий продукт Ledger Recovery Key. Це повністю автономний інструмент, розроблений для того, щоб допомогти користувачам відновити доступ до своїх гаманців за допомогою фізичної смарт-карти, без використання хмарних сервісів та підтвердження особи. Про це у вівторок, 24 червня, повідомляє видання Cointelegraph.

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Принцип роботи та переваги

Новий інструмент є відповіддю на критику попереднього сервісу Ledger Recover, який покладався на хмарні технології. На відміну від нього, Ledger Recovery Key працює повністю офлайн. Для відновлення доступу користувачеві достатньо прикласти смарт-карту до сумісного гаманця Ledger (наразі це моделі Flex та Stax) за допомогою технології NFC та ввести свій PIN-код.

Такий підхід не потребує підключення до інтернету чи участі посередників у процесі відновлення. Крім того, сервіс не збирає жодних персональних даних, що забезпечує вищий рівень конфіденційності та надає користувачам повний контроль над своїми активами.

Безпека та прозорість

У Ledger наголошують, що новий інструмент використовує таку ж технологію захищеного чіпа (Secure Element), як і в основних апаратних гаманцях компанії. Продукт пройшов ретельні внутрішні та зовнішні аудити безпеки, зокрема, від власної команди Donjon та незалежної фірми з кібербезпеки Synacktiv.

Для забезпечення максимальної прозорості та відновлення довіри спільноти, Ledger зробила код застосунку Ledger Recovery Key повністю відкритим, розмістивши його на GitHub. Компанія також опублікувала детальний технічний документ (whitepaper), запрошуючи світову криптоспільноту до перевірки та аналізу коду.

Проблема відновлення гаманця: сід-фраза проти нових рішень

Стандартним методом відновлення доступу до криптовалютного гаманця є використання сід-фрази (seed phrase) — унікальної послідовності з 12 або 24 слів. Ця фраза є головним ключем до всіх криптоактивів користувача. Головна проблема цього методу полягає в тому, що він створює єдину точку відмови:

Ризик втрати: Якщо користувач втратить свою сід-фразу (наприклад, під час пожежі, або просто забуде, де її записав), доступ до коштів буде втрачено назавжди.

Ризик крадіжки: Якщо хтось інший знайде або сфотографує вашу сід-фразу, він отримає повний контроль над вашими активами.

Ця дилема («як надійно зберегти фразу, але не втратити її?») є одним із найбільших бар'єрів для масового прийняття криптовалют. Попередня спроба Ledger розв'язувати цю проблему за допомогою хмарного сервісу Ledger Recover, який зберігав зашифровані частини фрази у третіх сторін, викликала шквал критики з боку спільноти. Новий фізичний ключ є ще однією спробою вирішити ту ж проблему, але вже у спосіб, що більше відповідає принципам самостійного зберігання та офлайн-безпеки.

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