Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом в історії

Португальський форвард Кріштіану Роналду офіційно підписав новий контракт із саудівським клубом «Аль-Наср», що зробило його найбільш високооплачуваним футболістом усіх часів. 40-річний гравець зароблятиме рекордні 263 млн євро на рік. Про це повідомив італійський журналіст Танкреді Пальмері.

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Контракт укладено до 2027 року, і він передбачає комерційні бонуси. Роналду заробляє значно більше, ніж інші зірки світового футболу.

Найдорожчі гравці

Кріштіану Роналду («Аль-Наср», Саудівська Аравія, 263 млн євро);

Карім Бензема («Аль-Іттіхад», Саудівська Аравія, 200 млн євро);

Ліонель Мессі («Інтер Маямі», США, 200 млн євро);

Кіліан Мбаппе («Реал», Іспанія, 77,5 млн євро);

Садіо Мане («Аль-Наср», Саудівська Аравія, 41 млн євро);

Марсело Брозовіч («Аль-Наср», Саудівська Аравія, 33 млн євро);

Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті», Англія, 30 млн євро);

Ріяд Марез («Аль-Аглі», Саудівська Аравія, 30 млн євро);

Н'Голо Канте, («Аль-Іттіхад», Саудівська Аравія, 25 млн євро);

Каліду Кулібалі («Аль-Іттіхад», Саудівська Аравія, 25 млн євро);

Айвен Тоуні («Брентфорд», Англія, 25 млн євро).

«Починається нова глава. Та ж пристрасть, та ж мрія. Творімо історію разом», — прокоментував Роналду продовження контракту у своїх соцмережах.

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Нагадаємо

Раніше Роналду втретє поспіль очолив рейтинг 50 найвисокооплачуваніших спортсменів світу за версією Forbes. За рік він заробив $275 млн, з яких $225 млн склали зарплата та різноманітні бонуси, а ще $50 млн — виплати за спонсорськими контрактами.