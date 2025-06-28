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28 червня 2025, 14:05

В Україні продовжують знижуватися ціни на черешню

В Україні знову дешевшає черешня. Знижувати ціни виробники змушені через стрімке погіршення якісних характеристик даних кісточкових через погодні умови. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

В Україні знову дешевшає черешня.
Фото: pixabay.com

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Якщо ще минулого тижня середні гуртові ціни на черешню в Україні не опускалися нижче за 140−200 грн/кг ($3,37−4,81/кг), то вже цього тижня вони почали стрімко знижуватися у південних та центральних регіонах країни.

Наразі виробники черешні вже пропонують до продажу ці фрукти за ціною 115−160 грн/кг ($2,77−3,85/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної продукції цього сезону. Рясні опади помітно знизили якісні характеристики черешні, термін реалізації такої ягоди досить обмежений.

У ситуації, що склалася, більшість виробників прийняли рішення знизити відпускні ціни на дані фрукти, щоб прискорити темпи збуту в даному сегменті.

Варто зазначити, що на сьогодні ціни на черешню в Україні все ж таки в середньому на 95% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

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Прогноз

Ключові гравці ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція черешні на ринку продовжує зростати, а ось якість пропонованої ягоди залишає бажати кращого.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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