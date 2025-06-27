В Україні дешевшає молода картопля: ціни знизились на 10%

В Україні спостерігається зниження цін на молоду картоплю врожаю 2025 року. Це відбувається на тлі збільшення пропозиції на ринку, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Наразі виробники пропонують молоду картоплю за ціною 18−28 грн/кг ($0,43−0,67/кг). Це в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Причини здешевлення

Ключові гравці ринку пов'язують здешевлення у цьому сегменті зі зростанням обсягів пропозиції нової картоплі з місцевих господарств. Водночас уникнути різкішого падіння цін вдалося завдяки досить високому попиту на ранню продукцію.

Варто зазначити, що поточна вартість картоплі на українському ринку в середньому на 30% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Прогноз

Більшість учасників ринку очікують подальшого зниження цін і наступного тижня, оскільки пропозиція молодої картоплі з кожним днем продовжить збільшуватися.