В Україні спостерігається зниження цін на молоду картоплю врожаю 2025 року. Це відбувається на тлі збільшення пропозиції на ринку, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
27 червня 2025, 11:55
В Україні дешевшає молода картопля: ціни знизились на 10%
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Наразі виробники пропонують молоду картоплю за ціною 18−28 грн/кг ($0,43−0,67/кг). Це в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.
Причини здешевлення
Ключові гравці ринку пов'язують здешевлення у цьому сегменті зі зростанням обсягів пропозиції нової картоплі з місцевих господарств. Водночас уникнути різкішого падіння цін вдалося завдяки досить високому попиту на ранню продукцію.
Варто зазначити, що поточна вартість картоплі на українському ринку в середньому на 30% вища, ніж за аналогічний період минулого року.
Прогноз
Більшість учасників ринку очікують подальшого зниження цін і наступного тижня, оскільки пропозиція молодої картоплі з кожним днем продовжить збільшуватися.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі