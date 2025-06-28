Зеленський доручив підвищити виплати військовим

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), що стосується пропозицій до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки та оборони. Глава держави підписав відповідний указ, який опубліковано на сайті президента.

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Згідно з документом, Кабінету Міністрів України поставлено завдання визначити фінансування національної безпеки та оборони основним пріоритетом Державного бюджету України на період з 2026 до 2028 року.

Збільшення виплат та соцгарантії

Уряду також доручено опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового та начальницького складу.

Крім того, Кабмін має вжити заходів для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті цих осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану.

Протягом 2026−2028 років Кабінет Міністрів зобов'язаний щомісяця, до 15 числа, надавати РНБО інформацію про стан фінансування силових структур, зокрема в межах державних оборонних програм.

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Видатки на оборону у 2025 році

У державному бюджеті на 2025 рік на оборонні потреби передбачено 2,2 трлн грн. У першому кварталі частка видатків на безпеку та оборону сягнула 73,5% від усіх бюджетних витрат.