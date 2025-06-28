Зеленський доручив підвищити виплати військовим

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 червня 2025, 11:13

Зеленський доручив підвищити виплати військовим

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), що стосується пропозицій до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки та оборони. Глава держави підписав відповідний указ, який опубліковано на сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), що стосується пропозицій до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки та оборони.
Фото: president.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з документом, Кабінету Міністрів України поставлено завдання визначити фінансування національної безпеки та оборони основним пріоритетом Державного бюджету України на період з 2026 до 2028 року.

Збільшення виплат та соцгарантії

Уряду також доручено опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового та начальницького складу.

Крім того, Кабмін має вжити заходів для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті цих осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану.

Протягом 2026−2028 років Кабінет Міністрів зобов'язаний щомісяця, до 15 числа, надавати РНБО інформацію про стан фінансування силових структур, зокрема в межах державних оборонних програм.

Читайте також: Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки: документ передбачає два сценарії розвитку

Видатки на оборону у 2025 році

У державному бюджеті на 2025 рік на оборонні потреби передбачено 2,2 трлн грн. У першому кварталі частка видатків на безпеку та оборону сягнула 73,5% від усіх бюджетних витрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
28 червня 2025, 11:52
#
Логично шел 4-ый год войны
+
0
nitrolog
nitrolog
28 червня 2025, 14:28
#
А поліціянтам за що?
вони є ухилянтами та ще й зарплату за це отримують, непогано влаштувались
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 60290271 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами