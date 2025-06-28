Трамп припиняє торгові переговори з Канадою через податок на цифрові послуги

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 червня 2025, 12:11

Трамп припиняє торгові переговори з Канадою через податок на цифрові послуги

Президент Дональд Трамп сьогодні заявив про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою. Причиною стало оголошення Оттавою про запровадження податку на цифрові послуги (Digital Services Tax — DST), що, за словами Трампа, є прямою та зухвалою атакою на американські технологічні компанії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент Дональд Трамп сьогодні заявив про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Нас щойно проінформували, що Канада, дуже складна країна для торгівлі, яка, до речі, роками стягувала з наших фермерів до 400% тарифів на молочні продукти, щойно оголосила про запровадження податку на цифрові послуги для наших американських технологічних компаній», — зазначив Трамп у своєму пості.

Він додав, що Канада, очевидно, копіює Європейський Союз, який вчинив так само, і з яким США також ведуть дискусії з цього питання.

Наслідки та нові тарифи

«Виходячи з цього обурливого податку, ми негайно припиняємо всі обговорення щодо торгівлі з Канадою. Ми повідомимо Канаді про тарифи, які вони будуть платити, щоб вести бізнес зі Сполученими Штатами, протягом наступних семи днів», — заявив Трамп.

Канадський податок на цифрові послуги

Канадський податок на цифрові послуги, який набуває чинності 30 червня, передбачає 3% збір з доходів великих цифрових компаній, отриманих від канадських користувачів.

Цей податок застосовується до компаній з річним глобальним доходом понад $801 млн та понад 20 млн канадських доларів ($14,6 млн) доходу від цифрових послуг у Канаді, охоплюючи онлайн-маркетплейси, рекламу, соціальні мережі та продаж даних користувачів.

Під продажем даних користувачів мається на увазі, що ІТ-компанії — такі як Google, Meta (Facebook, Instagram), Amazon та інші — збирають великі обсяги інформації про своїх користувачів і згодом використовують або передають її третім сторонам, зокрема для таргетованої реклами.

Цей крок Трампа знаменує собою значну ескалацію торгової напруженості між двома країнами, які вже перебували в складному періоді взаємин, включаючи попередні суперечки щодо тарифів на сталь, алюміній та сільськогосподарську продукцію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами