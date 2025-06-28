Трамп припиняє торгові переговори з Канадою через податок на цифрові послуги

Президент Дональд Трамп сьогодні заявив про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою. Причиною стало оголошення Оттавою про запровадження податку на цифрові послуги (Digital Services Tax — DST), що, за словами Трампа, є прямою та зухвалою атакою на американські технологічні компанії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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«Нас щойно проінформували, що Канада, дуже складна країна для торгівлі, яка, до речі, роками стягувала з наших фермерів до 400% тарифів на молочні продукти, щойно оголосила про запровадження податку на цифрові послуги для наших американських технологічних компаній», — зазначив Трамп у своєму пості.

Він додав, що Канада, очевидно, копіює Європейський Союз, який вчинив так само, і з яким США також ведуть дискусії з цього питання.

Наслідки та нові тарифи

«Виходячи з цього обурливого податку, ми негайно припиняємо всі обговорення щодо торгівлі з Канадою. Ми повідомимо Канаді про тарифи, які вони будуть платити, щоб вести бізнес зі Сполученими Штатами, протягом наступних семи днів», — заявив Трамп.

Канадський податок на цифрові послуги

Канадський податок на цифрові послуги, який набуває чинності 30 червня, передбачає 3% збір з доходів великих цифрових компаній, отриманих від канадських користувачів.

Цей податок застосовується до компаній з річним глобальним доходом понад $801 млн та понад 20 млн канадських доларів ($14,6 млн) доходу від цифрових послуг у Канаді, охоплюючи онлайн-маркетплейси, рекламу, соціальні мережі та продаж даних користувачів.

Під продажем даних користувачів мається на увазі, що ІТ-компанії — такі як Google, Meta (Facebook, Instagram), Amazon та інші — збирають великі обсяги інформації про своїх користувачів і згодом використовують або передають її третім сторонам, зокрема для таргетованої реклами.

Цей крок Трампа знаменує собою значну ескалацію торгової напруженості між двома країнами, які вже перебували в складному періоді взаємин, включаючи попередні суперечки щодо тарифів на сталь, алюміній та сільськогосподарську продукцію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.