Трамп оголосив про угоду з Китаєм та анонсував договір з Індією

Сполучені Штати Америки підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією. Про це 26 червня під час виступу у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

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«Ми щойно підписали угоду з Китаєм», — сказав президент, додавши, що США також планують укласти схожу угоду з Індією.

Водночас Трамп зазначив, що Вашингтон не обов'язково укладатиме домовленості з усіма країнами. Окремим державам, за його словами, просто надішлють повідомлення: «тепер ви платите мита 25−45%».

«Це простий спосіб зробити це. Однак мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив», — додав Трамп.

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Нагадаємо

На початку квітня Дональд Трамп запровадив мита на імпорт продукції з більшості країн — торговельних партнерів США. Розмір ставок варіювався від 10% до 49%.

Проте вже 9 квітня президент вирішив призупинити дію цих тарифів на 90 днів. Цей період Вашингтон планував використати для проведення окремих переговорів з кожною країною та укладення двосторонніх торговельних угод.

Найбільше загострення у торговельній політиці припало на протистояння між США та Китаєм. Обидві країни неодноразово та з помітним емоційним напруженням підвищували митні тарифи одна проти одної. Зрештою, ставки досягли 145% з боку США та 125% з боку Китаю.