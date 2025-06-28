5 альткойнів, які обов'язково потрібно купити — прибуток до вересня 2025 року

У швидкозмінному світі цифрових валют деякі маловідомі токени можуть бути готові до вибухового зростання. У цій статті представлено п'ять альткойнів, які можуть принести значний прибуток до вересня 2025 року. Досліджуючи їх унікальні особливості та ринковий потенціал, вона відкриває двері до можливостей, які можуть переосмислити інвестиційні стратегії в криптопросторі.

XYZVerse встановлює новий тренд, чи може це бути наступна мем-монета з 50-кратним приростом?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Вона збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний попередній продаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого зростання».

Більше ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які слідують за трендами без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, а перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни попереднього продажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час приєднатися до проекту до закінчення попереднього продажу

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що виділяє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador Program, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність.

Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось, що має розважальну цінність і справжню залученість.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Зі швидко зростаючим попереднім продажем, сильною спільнотою та амбітною дорожньою картою, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Попередній продаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до цього проекту.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для великого прориву

Hyperliquid (HYPE): нова хвиля в децентралізованій фінансовій торгівлі

Hyperliquid викликає фурор у світі блокчейнів завдяки інноваційному підходу до децентралізованих фінансів (DeFi). Він представляє новий блокчейн рівня 1, створений для високої продуктивності та масштабованості завдяки унікальному механізму консенсусу HyperBFT, що забезпечує швидкі транзакції та високий рівень безпеки. Виділяючись серед інших, Hyperliquid фокусується на децентралізованих послугах безстрокового обміну, що дозволяє користувачам торгувати безстроковими ф'ючерсами безпосередньо на блокчейні без комісій за газ. Такий підхід усуває бар'єри у вигляді витрат і підвищує ефективність для учасників.

На відміну від багатьох децентралізованих бірж, які використовують позаланцюгові книги замовлень, Hyperliquid має повністю ланцюгову книгу замовлень, що підвищує прозорість і безпеку. Проект підтримується командою випускників престижних установ, таких як Гарвард, Каліфорнійський технологічний інститут і Массачусетський технологічний інститут, які мають вражаючий досвід. На сучасному ринку, де швидкість і низькі витрати мають вирішальне значення, особливості Hyperliquid можуть виділити його серед інших криптовалют. Його самофінансування підкреслює тверду прихильність до своєї візії. Незважаючи на високу конкуренцію в криптопросторі, унікальний підхід Hyperliquid позиціонує його як помітного гравця в ландшафті DeFi.

Ondo Finance: перенесення традиційних фінансів у світ блокчейну

Ondo Finance змінює спосіб доступу людей до надійних фінансових продуктів. Поєднуючи надійність традиційних фінансів з ефективністю блокчейну, Ondo робить високоякісні інвестиції доступними для більшої кількості людей. Вони роблять це, перетворюючи стабільні активи, що приносять дохід, на токени в блокчейні. Це означає, що будь-хто може інвестувати в активи, які раніше були недоступними.

Ondo співпрацює з такими шанованими партнерами, як BlackRock, і використовує Coinbase для безпечного зберігання активів, демонструючи свою прихильність до безпеки та прозорості. Їхній продукт, USDY, є стейблкоіном, забезпеченим казначейськими облігаціями США та банківськими депозитами, що пропонує інвесторам з-поза меж США стабільний та прибутковий варіант інвестування.

На сучасному ринку Ondo Finance виділяється тим, що зосереджується на реальних активах та дотриманні законодавства. У той час як багато криптовалют стикаються з проблемами довіри, підхід Ondo зміцнює впевненість. Токенізуючи традиційні активи, вони пропонують міст між старою і новою фінансовими системами. Це може зробити пропозиції Ondo більш привабливими для інвесторів, які шукають стабільності та прибутковості в криптопросторі. У порівнянні з іншими монетами, які є більш спекулятивними, продукти Ondo здаються більш обґрунтованими. У міру розвитку ринку такі платформи, як Ondo, що поєднують традиційні фінанси з блокчейном, можуть набути популярності.

TRON: розширення можливостей творців контенту в децентралізованому світі

TRON (TRX) — це цифрова валюта, запущена в 2017 році з сміливою візією. Вона має на меті повернути повні права власності творцям цифрового контенту. Замість того, щоб великі компанії, такі як YouTube або Facebook, отримували значну частину прибутку, TRON дозволяє творцям контенту отримувати винагороду безпосередньо від своєї аудиторії. Це означає, що художники, письменники та інші можуть заробляти більше за свою роботу.

У 2018 році TRX перейшов з мережі Ethereum на власну, підтримуючи смарт-контракти та децентралізовані додатки, які називаються dApps.

Технологія TRON може змінити те, як ми користуємося інтернетом. Виключаючи посередників, вона надає творцям більше можливостей і пропонує користувачам прямий доступ до контенту. На сучасному ринку TRX виділяється тим, що зосереджується на децентралізації та справедливій винагороді. У порівнянні з іншими монетами, такими як Ethereum, TRON прагне запропонувати швидші транзакції без комісій. Це робить її привабливою як для розробників, так і для користувачів. З ростом інтересу до децентралізованих платформ, TRX може стати монетою, за якою варто стежити в мінливому світі криптовалют.

Monero: невидима валюта, що революціонізує приватні транзакції

Monero (XMR) була запущена в 2014 році з простою метою: забезпечити приватні та анонімні транзакції. Хоча багато хто вважає, що Bitcoin приховує їхню ідентичність, його прозорий блокчейн часто дозволяє легко відстежити платежі до джерела. Monero змінює це, використовуючи передову криптографію для приховування як відправників, так і одержувачів. Це означає, що транзакції залишаються дійсно конфіденційними. Команда, що стоїть за Monero, ставить на перше місце конфіденційність і безпеку, прагнучи захистити всіх користувачів, незалежно від їхніх технічних знань.

На сучасному ринку, де цифрова конфіденційність стає все більш актуальною проблемою, Monero виділяється. Він дозволяє здійснювати швидкі та дешеві платежі без побоювання цензури. На відміну від деяких інших криптовалют, акцент Monero на анонімності може зробити його більш привабливим для користувачів, які цінують дискретність. У міру посилення регулювання в усьому світі, монети, що забезпечують справжню конфіденційність, можуть викликати підвищений інтерес. Хоча ринковий цикл може бути непередбачуваним, унікальні особливості Monero можуть зробити його привабливим вибором для тих, хто шукає безпеку та конфіденційність у своїх цифрових транзакціях.

Висновок

Хоча HYPE, ONDO, TRX і XMR виглядають багатообіцяючими, XYZVerse (XYZ) є піонером серед мем-монет, що об'єднують фанатів усіх видів спорту і мають потенціал для значного зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/