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27 червня 2025, 12:56

Вклади українців у гривні зросли за місяць майже на 15 мільярдів

Станом на 1 червня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,44 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 червня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,44 трлн грн.
Фото: freepik.com

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Протягом травня поточного року загальний приріст вкладів громадян склав 12,6 млрд грн. При цьому їх реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів, становило 13 млрд грн при від'ємній валютній переоцінці 0,4 млрд грн (з урахуванням офіційного курсу гривні до долара).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 червня 2025 року:

  • вклади у національній валюті - 933,0 млрд грн (+14,8 млрд грн за травень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті - 507,8 млрд грн (-2,2 млрд грн за травень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 160,2 млрд грн.

На 1 червня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 червня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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