Акції Xiaomi злетіли до рекорду після ажіотажного попиту на новий електромобіль

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 червня 2025, 12:37

Акції Xiaomi злетіли до рекорду після ажіотажного попиту на новий електромобіль

Акції китайського технологічного гіганта Xiaomi сягнули історичного максимуму після феноменально успішного запуску другого електромобіля компанії — позашляховика YU7. Ажіотажний попит на нову модель створює серйозну загрозу для позицій таких лідерів ринку, як BYD та Tesla. Про це у п'ятницю, 27 червня, пише агентство Reuters.

Акції китайського технологічного гіганта Xiaomi сягнули історичного максимуму після феноменально успішного запуску другого електромобіля компанії — позашляховика YU7.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Феноменальний старт продажів YU7

26 червня Xiaomi розпочала прийом попередніх замовлень на свій новий електричний позашляховик. За словами генерального директора Лей Цзюня, лише за першу годину продажів компанія отримала 289 000 замовлень. Цей показник більш ніж утричі перевищив обсяг замовлень на перший електромобіль компанії, седан SU7, випущений минулого року, і значно перевершив очікування ринку на рівні близько 100 000 одиниць.

Нова модель YU7 позиціонується як прямий конкурент Tesla Model Y, при цьому її вартість становить 253 500 юанів ($35 370), що майже на 4% дешевше за американський аналог.

Реакція фондового ринку

Інвестори миттєво відреагували на новину про шалений попит. Акції Xiaomi, що торгуються на Гонконзькій фондовій біржі, на відкритті торгів у п'ятницю зросли на 8%, досягнувши рекордного максимуму в 61,45 гонконгських долара ($7,83). Згодом приріст дещо скоригувався до 4,5%.

Цей успіх демонструє успішність стратегії диверсифікації Xiaomi, яка починала як виробник смартфонів, а тепер активно розширює свою діяльність на ринок електромобілів, створюючи серйозну конкуренцію для традиційних автовиробників.

Китайський ринок електромобілів: найконкурентніше поле бою у світі

Китай є беззаперечним світовим лідером на ринку електромобілів (EV), на нього припадає більшість глобальних продажів. Цей ринок є надзвичайно переповненим та конкурентним. На ньому одночасно борються:

  • Глобальні гіганти: Tesla, Volkswagen.
  • Домінуючі місцеві лідери: BYD, що випереджає Tesla за обсягами продажів.
  • Велика кількість нових стартапів: Nio, XPeng, Li Auto та інші.

Ця запекла боротьба за покупця призвела до тривалої та жорстокої «цінової війни», де компанії змушені постійно знижувати ціни, що тисне на їхню прибутковість. Xiaomi входить на цей ринок, маючи значну перевагу, якої немає у багатьох стартапів: величезну впізнаваність бренду, лояльну аудиторію з ринку смартфонів та глибокий досвід у керуванні складними ланцюгами постачання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
27 червня 2025, 16:14
#
Це було доволі неочікувано. Після пари інцидентів, які активно розносили ЗМІ. Подивимось як воно буде по факту. Але 300 тис замовлень — це майже піврічний об'єм продажів всіх моделей Тесла в Китаї.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами