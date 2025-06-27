Акції Xiaomi злетіли до рекорду після ажіотажного попиту на новий електромобіль

Акції китайського технологічного гіганта Xiaomi сягнули історичного максимуму після феноменально успішного запуску другого електромобіля компанії — позашляховика YU7. Ажіотажний попит на нову модель створює серйозну загрозу для позицій таких лідерів ринку, як BYD та Tesla. Про це у п'ятницю, 27 червня, пише агентство Reuters.

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Феноменальний старт продажів YU7

26 червня Xiaomi розпочала прийом попередніх замовлень на свій новий електричний позашляховик. За словами генерального директора Лей Цзюня, лише за першу годину продажів компанія отримала 289 000 замовлень. Цей показник більш ніж утричі перевищив обсяг замовлень на перший електромобіль компанії, седан SU7, випущений минулого року, і значно перевершив очікування ринку на рівні близько 100 000 одиниць.

Нова модель YU7 позиціонується як прямий конкурент Tesla Model Y, при цьому її вартість становить 253 500 юанів ($35 370), що майже на 4% дешевше за американський аналог.

Реакція фондового ринку

Інвестори миттєво відреагували на новину про шалений попит. Акції Xiaomi, що торгуються на Гонконзькій фондовій біржі, на відкритті торгів у п'ятницю зросли на 8%, досягнувши рекордного максимуму в 61,45 гонконгських долара ($7,83). Згодом приріст дещо скоригувався до 4,5%.

Цей успіх демонструє успішність стратегії диверсифікації Xiaomi, яка починала як виробник смартфонів, а тепер активно розширює свою діяльність на ринок електромобілів, створюючи серйозну конкуренцію для традиційних автовиробників.

Китайський ринок електромобілів: найконкурентніше поле бою у світі

Китай є беззаперечним світовим лідером на ринку електромобілів (EV), на нього припадає більшість глобальних продажів. Цей ринок є надзвичайно переповненим та конкурентним. На ньому одночасно борються:

Глобальні гіганти: Tesla, Volkswagen.

Домінуючі місцеві лідери: BYD, що випереджає Tesla за обсягами продажів.

Велика кількість нових стартапів: Nio, XPeng, Li Auto та інші.

Ця запекла боротьба за покупця призвела до тривалої та жорстокої «цінової війни», де компанії змушені постійно знижувати ціни, що тисне на їхню прибутковість. Xiaomi входить на цей ринок, маючи значну перевагу, якої немає у багатьох стартапів: величезну впізнаваність бренду, лояльну аудиторію з ринку смартфонів та глибокий досвід у керуванні складними ланцюгами постачання.