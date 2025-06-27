Економіка росії стикається зі стрімким погіршенням ситуації, яка є набагато серйознішою, ніж визнається публічно. За словами російських банківських посадовців, існує реальний ризик системної банківської кризи протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Російські банки все більше занепокоєні обсягом проблемних боргів на своїх балансах. Як повідомляють посадовці та документи, з якими ознайомився Bloomberg, вони приватно б'ють на сполох через зростаючу кількість корпоративних і роздрібних клієнтів, які не можуть погашати кредити через високі процентні ставки.

Нинішні та колишні банківські посадовці, які побажали залишитися анонімними через чутливість теми, приватно описують ситуацію в росії як небезпечну. Вони заявляють про зростаючий ризик поширення боргової кризи по всьому фінансовому сектору країни протягом наступного року, якщо обставини не покращаться.

Вплив на війну

Проблеми в банківській системі можуть викликати сумніви щодо здатності російського диктатора путіна продовжувати війну в Україні, яка триває вже четвертий рік. Це особливо актуально, якщо союзники Києва зі США та Європи посилять санкції проти російського фінансового сектору. Європейський Союз наразі обговорює нові обмеження щодо російських банків.

Прихильники України також закликають президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі нові санкції проти росії, оскільки путін відкинув заклики до припинення вогню та мирних переговорів. Наразі президент США утримується від таких заходів.

Приховані проблеми

Деякі джерела зазначають, що офіційні цифри можуть приховувати справжні масштаби боргової проблеми. Позичальники відтерміновують платежі, що означає: хоча публічні дані про прострочені платежі ще не вказують на серйозну проблему, насправді значно більше кредитів не погашаються за планом. Про це йдеться у внутрішній записці одного з великих банків.

Банки оцінюють свої проблемні борги в трильйони рублів і вживають заходів для управління підвищеним ризиком, що призводить до перших ознак «кредитного стиснення». За однією з оцінок, портфель корпоративних кредитів російських банків за перші два місяці 2025 року скоротився на 1,5 трильйона рублів ($19 мільярдів), перш ніж стабілізуватися.

Розбіжності в Кремлі

Напруженість між високопосадовцями путіна щодо економічних ризиків вийшла назовні на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі минулого тижня.

«Ми на межі сповзання в рецесію», — заявив міністр економіки Максим Решетніков під час панельної дискусії, на якій голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна стверджувала, що економіка переживає необхідне охолодження.

«Деякі фахівці, експерти, вказують на ризики стагнації і навіть рецесії. Цього, звичайно, не можна допустити за жодних обставин», — заявив путін наступного дня.