Російські банки б’ють на сполох через борги: війна тисне на економіку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 червня 2025, 10:02

Російські банки б’ють на сполох через борги: війна тисне на економіку

Економіка росії стикається зі стрімким погіршенням ситуації, яка є набагато серйознішою, ніж визнається публічно. За словами російських банківських посадовців, існує реальний ризик системної банківської кризи протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

Економіка росії стикається зі стрімким погіршенням ситуації, яка є набагато серйознішою, ніж визнається публічно.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Російські банки все більше занепокоєні обсягом проблемних боргів на своїх балансах. Як повідомляють посадовці та документи, з якими ознайомився Bloomberg, вони приватно б'ють на сполох через зростаючу кількість корпоративних і роздрібних клієнтів, які не можуть погашати кредити через високі процентні ставки.

Нинішні та колишні банківські посадовці, які побажали залишитися анонімними через чутливість теми, приватно описують ситуацію в росії як небезпечну. Вони заявляють про зростаючий ризик поширення боргової кризи по всьому фінансовому сектору країни протягом наступного року, якщо обставини не покращаться.

Вплив на війну

Проблеми в банківській системі можуть викликати сумніви щодо здатності російського диктатора путіна продовжувати війну в Україні, яка триває вже четвертий рік. Це особливо актуально, якщо союзники Києва зі США та Європи посилять санкції проти російського фінансового сектору. Європейський Союз наразі обговорює нові обмеження щодо російських банків.

Прихильники України також закликають президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі нові санкції проти росії, оскільки путін відкинув заклики до припинення вогню та мирних переговорів. Наразі президент США утримується від таких заходів.

Приховані проблеми

Деякі джерела зазначають, що офіційні цифри можуть приховувати справжні масштаби боргової проблеми. Позичальники відтерміновують платежі, що означає: хоча публічні дані про прострочені платежі ще не вказують на серйозну проблему, насправді значно більше кредитів не погашаються за планом. Про це йдеться у внутрішній записці одного з великих банків.

Банки оцінюють свої проблемні борги в трильйони рублів і вживають заходів для управління підвищеним ризиком, що призводить до перших ознак «кредитного стиснення». За однією з оцінок, портфель корпоративних кредитів російських банків за перші два місяці 2025 року скоротився на 1,5 трильйона рублів ($19 мільярдів), перш ніж стабілізуватися.

Розбіжності в Кремлі

Напруженість між високопосадовцями путіна щодо економічних ризиків вийшла назовні на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі минулого тижня.

«Ми на межі сповзання в рецесію», — заявив міністр економіки Максим Решетніков під час панельної дискусії, на якій голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна стверджувала, що економіка переживає необхідне охолодження.

«Деякі фахівці, експерти, вказують на ризики стагнації і навіть рецесії. Цього, звичайно, не можна допустити за жодних обставин», — заявив путін наступного дня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
27 червня 2025, 11:44
#
Щось трон хитатись почав. На петербужському форумі відкрито озвучували економічні проблеми Набіулліна та міністр фінансів, тепер от банки почали нити, виявляється різко ростуть борги. А тут ще й один з небагатьох союзників (Іран) отримав по шиї. Ціни на нафту стабілізувались, а от бюджетний дефіцит нікуди не зник.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами