Єврокомісія готова профінансувати 11 мільярдів євро для України у межах кредитної ініціативи G7

Цього року ЄС готовий профінансувати 11 млрд євро у межах кредитної ініціативи G7 (ERA). Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками Європейської ради, повідомляє Укрінформ.

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«Ми обговорили Україну. Президент Зеленський приєднався до нас через відеоконференцію. Ми погодилися продовжити нашу фінансову підтримку для України на всіх фронтах — у військовому, політичному та економічному вимірах», — зазначила фон дер Ляєн.

Деталі військової та фінансової підтримки

Глава Єврокомісії уточнила, що ЄС нещодавно надав 1 млрд євро для української оборонної промисловості за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Крім того, Євросоюз перебуває на шляху до досягнення мети з постачання 2 млн артилерійських снарядів для України у 2025 році.

Щодо фінансової підтримки, Урсула фон дер Ляєн підкреслила готовність профінансувати 11 млрд євро в рамках кредитів від G7, оскільки це вкрай важливо для України.

Вона також нагадала про нещодавно затверджену кредитну програму SAFE з підтримки європейської безпеки, яка надає країнам-членам доступ до ресурсів у 150 млрд євро. Ця програма дозволяє інвестувати в Україну та її оборонну промисловість, а також розміщувати спільні замовлення на українських підприємствах.

«Чим сильнішою буде Україна, чим надійніше вона зможе захистити себе від російської агресії, — то краще буде для всіх нас», — наголосила фон дер Ляєн.

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Тиск на рф

За її словами, у політичному вимірі ЄС продовжує чинити тиск на росію, щоб примусити її до серйозних переговорів, починаючи від реального припинення вогню. Для цього Єврокомісія запропонувала 18-й пакет санкцій ЄС, який, як висловила впевненість очільниця Комісії, Євросоюз зможе узгодити вже невдовзі.

Шлях України до ЄС

«Водночас ми завжди супроводжуємо Україну на її шляху до ЄС. Під безперервним вогнем Україна впроваджує реформи, одну за одною, і це вражає. Саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів. Україна досягла результату. Тож ми також маємо досягати результату. Процес розширення ЄС заснований на досягненнях. Україна заслуговує на те, щоб просуватися вперед», — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.