У травні 2025 року середня заробітна плата в Україні, що враховується для обчислення пенсій, досягла 20 355 грн. Це на майже 500 гривень більше, ніж у квітні. Про це 26 червня 2025 року повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
26 червня 2025, 19:36
В Україні у травні зросла середня зарплата для обчислення пенсій
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Затверджений показник включає суми, з яких було сплачено страхові внески. Для порівняння, у квітні 2025 року цей показник становив 19 856,19 грн.
Загалом, середній розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за весь 2024 рік, становив 17 486,60 грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд.
Джерело: Мінфін
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