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26 червня 2025, 14:17

Пенсійний фонд адмініструватиме усі соцвиплати в Україні

З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд.
Фото: msp.gov.ua

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Зазначається, що для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто їх отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі.

Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами, що сплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

Відтепер, крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ. Тож сервіси стануть доступніші.

Крім того, стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування, адже він повністю цифровізується.

Як було раніше

На районному, потім обласному рівні органів соціального захисту населення формувалися паперові відомості. Звідти вони передавалися на державний рівень, де здійснювались необхідні нарахування.

Після цього цілісна платіжна відомість знов передавалась на обласний рівень, а область розділяла відомості для районів. І тільки після цього районні управління соціального захисту могли звернутися з нею до банку для подальших нарахувань людям.

«Такий тривалий процес вимагав багато зусиль та часу. Він сповільнював отримання виплат. Також є непоодинокі випадки заборгованостей, які виникають саме через значне перевантаження органів соціального захисту населення», — йдеться у повідомленні.

Як буде з 1 липня

Замість обігу паперових відомостей — цифровізація процесів. Після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду — призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.

«Завдяки цифровізації, всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Це дозволить також ліквідувати накопичені борги», — підкреслили у відомстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
zephyr
zephyr
26 червня 2025, 14:40
#
Будуть красти по-новому.
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