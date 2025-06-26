До закриття міжбанку, 26 червня, курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та продажу.
26 червня 2025, 17:37
Курс валют: долар на міжбанку подешевшав на 5 копійок
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Відкриття 26 червня
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Закриття 26 червня
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Зміни
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41,62/41,65
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41,57/41,60
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5/5
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48,69/48,71
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48,72/48,74
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3/3
Середній курс на готівковому ринку: 41,35−41,85 грн/долар, 48,30−49,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,52−41,60, євро — 48,85−49,05 грн.
Національний банк України встановив на 27 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5852 грн/$, євро на рівні 48,63 грн. Це новий історичний максимум, попередній зафіксовано 25 червня — 48,50 грн/€.
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Джерело: Мінфін
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