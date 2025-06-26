Платина підскочила до максимуму 2014 року на тлі дефіциту

Ціни на платину стрімко зросли до найвищого рівня з 2014 року, оскільки побоювання щодо дефіциту пропозиції та хвиля спекулятивних покупок сколихнули ринок дорогоцінних металів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Платина підскочила на 4,6%, тоді як паладій у певний момент зріс більш ніж на 5%. Ціна на золото дещо зросла, оскільки інвестори чекають на чіткіші сигнали про те, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном не загостриться, а також на ясність щодо подальших кроків Федеральної резервної системи США стосовно процентних ставок.

Причини зростання цін

«Нещодавнє зростання китайських інвестицій та заміна ювелірних виробів висуває на перший план дефіцит пропозиції платини. Паладій та платина нерозривно пов'язані, оскільки вони можуть замінювати один одного у виробництві автокаталізаторів залежно від відносних цін», — зазначив Джастін Лін, аналітик Global X ETFs.

Протягом місяців на основному спотовому ринку платини в Лондоні та Цюриху спостерігалися ознаки дефіциту. Це сталося після того, як близько півмільйона унцій металу надійшло на склади в США.

Форвардні ціни на платину зараз торгуються значно нижче спотових. Це свідчить про жорсткі ринкові умови, а вартість позики платини становить близько 13% річних, що значно вище звичного близького до нуля рівня.

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Станом на 13:25 за київським часом:

платина зросла на 3,4% до $1 400,75 за тройську унцію,

паладій підскочив на 2,4% до $1 093,46,

золото подорожчало на 0,2% до $3 339,20,

срібло додало 1%,

індекс Bloomberg Dollar Spot Index знизився на 0,5%.

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