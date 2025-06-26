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26 червня 2025, 13:59

Україна «заробила» більше мільярда доларів завдяки подорожчанню золота

Міжнародні резерви України збільшилися на 1,08 млрд дол. внаслідок переоцінки вартості золота за останні півтора року. Про це йдеться у статті ЕП.

Міжнародні резерви України збільшилися на 1,08 млрд дол.
Фото: depositphotos

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Переоцінка золота

Так, близько 6,5% резервів України номіновані у банківському золоті. Вартість цього дорогоцінного металу наразі знаходиться біля своїх історичних максимумів.

У червні 2025 року вона перевищила 3400 дол. за тройську унцію (31,1 грама), хоча ще наприкінці 2024 року золото коштувало менше 2700 дол., а на початку 2022 року — менше 1800 дол.

Внаслідок зростання вартості золота протягом 2024 року Національний банк здійснив переоцінку його вартості у золото-валютних резервах. Через це номінальна вартість резервів протягом минулого року збільшилася на 480,9 млн дол., повідомили ЕП в НБУ.

У 2025 році ріст цін на золото пришвидшився. Як наслідок, лише за 5 місяців цього року через переоцінку його вартості у структурі резервів їхній обсяг збільшився на 597,6 млн дол. Відтак, за неповні 1,5 року здорожчання золота призвело до зростання резервів України на більш ніж 1 млрд дол.

Попри такі тренди, НБУ не планує збільшувати частку золота у резервах.

«Враховуючи високу волатильність цін на золото, низькі (майже нульові) відсотки, які можна отримати від його розміщення, а також те, що зараз ціна на золото перебуває поблизу свого історичного максимуму, НБУ наразі не планує істотне збільшення своїх вкладень у цей актив», — повідомили у регуляторі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Aktair1
Aktair1
26 червня 2025, 14:28
#
Это если они его продадут,а так эта переоценка ничем не ощутима
+
0
vPrirech
vPrirech
26 червня 2025, 17:18
#
Цікаво який буде результат якщо вони переоцінку зроблять всього що в них там є а не тільки того що дорожчає.
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