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18 червня 2025, 19:11

Meta не змогла переманити фахівців OpenAI, навіть за $100 мільйонів — Сем Альтман

Компанія Meta намагалася переманити провідних фахівців OpenAI, пропонуючи їм компенсації у понад $100 млн. Але попри такі пропозиції ключовим співробітникам, ніхто з них не залишив компанію. Про це заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час подкасту зі своїм братом Джеком Альтманом, повідомляє Incrypted.

Компанія Meta намагалася переманити провідних фахівців OpenAI, пропонуючи їм компенсації у понад $100 млн.
Фото: скріншот з відео

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Чому фахівці залишились в OpenAI

Альтман припустив, що відданість команди місії OpenAI — створенню суперінтелекту (AGI) — виявилася сильнішою за фінансові стимули Meta.

«Зосередженість Meta на грошах навряд чи створить сильну інноваційну культуру», — сказав він, додавши, що вважає свою компанію більш здатною до проривів, ніж конкуренти.

За даними джерел, Meta дійсно активно шукає таланти: вона намагалася переманити дослідника Ноама Брауна та архітектора ШІ Google Корая Кавукчуоглу, хоча обидва відмовилися.

Проте, Meta вдалося залучити Джека Рея з DeepMind та Йохана Шалквіка з Sesame AI. Також повідомлялося про значні інвестиції у Scale AI — компанію Олександра Вана, який очолив команду суперінтелекту в Meta.

Критика Meta та плани OpenAI

Альтман зазначив, що зусилля Meta щодо залучення талантів поки що «не спрацювали так добре, як вони сподівалися». Він висловив повагу до деяких аспектів Meta, але не вважає її здатною до справжніх інновацій у сфері ШІ. На цьому тлі OpenAI готує випуск відкритої моделі, яка, на думку Альтмана, може зміцнити її лідерські позиції.

Глава OpenAI також натякнув на внутрішню розробку соцмережі на базі ШІ. За його словами, така платформа формуватиме стрічки на основі вподобань користувачів, на відміну від традиційних алгоритмів. Тим часом Meta експериментує зі своїм Meta AI, але цей проєкт стикнувся з критикою через «занадто особисті» відповіді ШІ.

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Аналітики зазначають, що конкуренція між Альтманом і Цукербергом посилюється. На їхню думку, Meta доведеться швидко зміцнити команду та вибудувати чітку продуктову стратегію, щоб не поступитися OpenAI, Anthropic та DeepMind у перегонах за AGI та ШІ-додатками нового покоління.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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