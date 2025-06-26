Британський банк Barclays забороняє купівлю криптовалют з кредитних карток

З 27 червня 2025 року користувачі Barclaycard більше не зможуть здійснювати операції з криптовалютами за допомогою своїх кредитних карток. Про це повідомляється на сайті банку у розділі про кредитні картки .

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У Barclaycard заявили, що блокуватимуть такі транзакції, усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з придбанням криптоактивів, зокрема через їх волатильність.

«Ми робимо це, тому що падіння ціни криптоактивів може призвести до того, що клієнти опиняться в боргах, які вони не зможуть погасити», — пояснили в Barclaycard.

Крім того, банк наголошує на відсутності захисту для криптоактивів у разі проблем з купівлею, оскільки вони не покриваються Службою фінансового омбудсмена (Financial Ombudsman Service) та Програмою компенсації фінансових послуг (Financial Services Compensation Scheme).

Заборона стосується лише кредитних карток Barclaycard. Користувачам доведеться шукати альтернативні способи оплати, такі як дебетові картки або банківські перекази.

На тлі рішення Barclays про заборону транзакцій з криптовалютами, дедалі більше світових банків, навпаки, рухаються у напрямку інтеграції криптоактивів.

Зокрема, генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон у травні 2025 року повідомив, що його фінансовий конгломерат готується надати клієнтам доступ до купівлі біткоїна.