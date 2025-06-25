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25 червня 2025, 17:04

Доходи від експорту нафти Саудівської Аравії впали до найнижчого рівня за майже чотири роки

Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти у квітні цього року впали до мінімального рівня за майже чотири роки. Це сталося через зниження цін на сиру нафту. Про це повідомляє Bloomberg.

Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти у квітні цього року впали до мінімального рівня за майже чотири роки.
Фото: depositphotos

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Причина падіння доходів

За даними відомства, сума доходів від продажу сирої нафти та нафтопродуктів склала $16,5 млрд. Це приблизно на 21% менше, ніж торік, і на 7% менше порівняно з попереднім місяцем.

Причиною падіння цін стала низка факторів: заяви президента США Дональда Трампа про нові торговельні тарифи та повідомлення ОПЕК+ про прискорене збільшення видобутку нафти. Обидва фактори вплинули на світові ринки, спричинивши падіння цін.

Після різкого зниження ціна на нафту марки Brent стабілізувалася і нині торгується близько $68 за барель. Трейдери уважно стежать за геополітичними загрозами, які можуть вплинути на постачання.

Падіння цін на нафту чинить додатковий тиск на фінанси Саудівської Аравії, які й без того зазнають навантаження через великі витрати на програму «Бачення 2030», ініційовану наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

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Вартість в межах $65 загрожують Саудівській Аравії подальшим зростанням дефіциту бюджету, а також збільшенням потреб у фінансуванні та рівня державного боргу.

«Такий тиск є керованим у короткостроковій перспективі, враховуючи сильний баланс королівства та доступ до кредитів. Низькі ціни на нафту на довший час, найімовірніше, вимагатимуть перегляду планів видатків та впровадження заходів з фіскальної консолідації», — каже керівник відділу макроаналізу EFG Hermes Мохамед Абу Баша.

ОПЕК та її союзники мають зібратися на зустріч 6 липня, щоб ухвалити рішення щодо обсягів видобутку на серпень. Саудівське керівництво наполягає на подальшому прискореному збільшенні поставок нафти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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