Ціни на нафту зросли до $67,99

Ціни на нафту зросли в середу, 25 червня, оскільки інвестори оцінили стабільність припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, але залишилися поблизу багатотижневих мінімумів через перспективу, що постачання сирої нафти не буде перервано. Про це пише Reuters .

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Торги на біржі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 85 центів, або 1,3%, до $67,99 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 87 центів, або 1,4%, до $65,24.

У вівторок ціна на нафту Brent знизилася до найнижчого рівня з 10 червня, а на нафту WTI — з 5 червня, обидва показники перед тим, як Ізраїль здійснив несподіваний напад на ключові військові та ядерні об'єкти Ірану 13 червня.

Ціни зросли до п'ятимісячних максимумів після того, як США атакували ядерні об'єкти Ірану минулими вихідними.