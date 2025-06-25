У Реєстрі збитків тепер можна подати заяву про втрату доступу до житла на окупованих територіях

У Міжнародному Реєстрі збитків, який допомагає фіксувати наслідки агресії рф, з’явилася нова категорія. Тепер українці, що втратили доступ до своєї нерухомості на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), можуть подати відповідну заяву. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Мільйони українців були змушені покинути свої домівки через російську агресію, причому частина з них залишається на окупованих територіях, не маючи доступу до свого майна.

«Тому в міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія — А3.6 „Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях“», — йдеться в повідомленні.

Хто може подати заяву

Подати відповідну заяву можуть власники або співвласники нерухомості на ТОТ. Якщо об'єкт має кількох співвласників, кожен з них подає заяву окремо.

Заповнити заяву можна на порталі «Дія» за посиланням.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у міжнародному Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості внаслідок воєнних дій.