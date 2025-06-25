Глава NVIDIA продає акції на суму до $865 млн

Генеральний директор розробника чіпів NVIDIA Дженсен Хуанг продав 100 тис. акцій 20 та 23 червня. Вартість реалізованих акцій склала $14,4 млн за ціною закриття у понеділок, 23 червня. Про це повідомив Bloomberg з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

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Деталі

Продаж здійснюється в рамках оприлюдненого в березні плану, згідно з яким до кінця року гендиректор NVIDIA зможе продати 6 млн акцій.

Сукупна вартість цих паперів за ціною закриття у понеділок склала б близько $865 млн. Найближчим часом Хуанг має намір продати ще 50 тис. акцій.

Акції реалізуються за планом 10b5−1, що дозволяє основним власникам продавати заздалегідь певну кількість акцій у заданий час. Це дозволяє уникнути звинувачень в інсайдерській торгівлі та не спровокувати панічних настроїв серед інвесторів.

Як повідомляє CNBC, минулого року Хуанг продав 700 тисяч. акцій. Про продажі також було оголошено заздалегідь.

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Акції NVIDIA продає також голова ради директорів компанії Марк Стівенс. 18 червня він реалізував понад 600 тис. паперів загальною вартістю близько 88 млн дол. Відомо, що інвестор має намір продати до 4 млн акцій виробника чіпів, з яких 2 млн вже реалізовано.

Незважаючи на те, що успіх китайської DeepSeek спровокував сумніви в тому, наскільки виправдані масштабні капіталовкладення в ШІ, високопродуктивні графічні процесори NVIDIA, як і раніше, затребувані, зокрема, такими компаніями як Microsoft і Google.

У травні компанія прозвітувала про результати першого фінансового кварталу 2026 року, які показали зростання виручки на 69% рік до року до $44,1 млрд. На тлі розвитку технологій ШІ акції NVIDIA зросли більш ніж на 800% з грудня 2022 року, після того, як ChatGPT від OpenAI на основі генеративного штучного інтелекту вперше був представлений публіці.

На сьогоднішній день питання про переоціненість акцій NVIDIA є дискусійним. Зростання акцій компанії з початку року становить близько 10%.