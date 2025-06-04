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4 червня 2025, 12:25

Nvidia випередила Microsoft і знову стала найдорожчою компанією у світі

Акції чипмейкера Nvidia зросли приблизно на 3%, досягнувши $141,4, що дозволило компанії повернути собі перше місце за ринковою капіталізацією серед публічних компаній. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на CNBC. Станом на 4 червня розрив в капіталізації між цими компаніями становить $3 млрд.

Акції чипмейкера Nvidia зросли приблизно на 3%, досягнувши $141,4, що дозволило компанії повернути собі перше місце за ринковою капіталізацією серед публічних компаній.

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Nvidia й Microsoft

За підсумками торгів Nvidia досягла капіталізації у $3,444 трильйона, випередивши Microsoft із показником $3,441 трильйона. З червня 2023 року Nvidia періодично виходить на перше місце, чергуючись з Apple й Microsoft. Nvidia востаннє очолювала рейтинг 24 січня.

Джерело: companiesmarketcap.com

Ринкові тенденції та фінансові результати

Зростання Nvidia підтримали інші компанії сектору: акції Broadcom зросли на 3%, Micron Technology — на 4%, а ETF VanEck Semiconductor додав 2%. Минулого тижня Nvidia прозвітувала про скоригований прибуток у 96 центів на акцію та виторг $44,06 мільярда за перший фінансовий квартал, що на 69% більше, ніж торік.

Попит на AI-чипи Nvidia, які використовуються, зокрема, OpenAI для продуктів на кшталт ChatGPT, а також великими техгігантами, такими як Microsoft, Meta, Google, Amazon, Oracle і xAI, для створення потужних кластерів, залишається ключовим фактором успіху компанії.

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Джерело: Мінфін
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