Мінфін залучив 7 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 24 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,01 млрд грн, що на 1,62 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,39 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

3,36 млрд грн під 16,35% з погашенням 16 вересня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

2,45 млрд грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

1,20 млрд грн під 17,80% з погашенням 29 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.