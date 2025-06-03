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3 червня 2025, 15:56

З початку року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 200 мільярдів

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня — травня 2025 року уряд України залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах майже 203 млрд грн в еквіваленті: 157 719,3 млн грн, $647,8 млн та 393,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 142 385,2 млн грн, $952,8 млн та 475,7 млн євро. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня — травня 2025 року уряд України залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах майже 203 млрд грн в еквіваленті: 157 719,3 млн грн, $647,8 млн та 393,8 млн євро.
Фото: НБУ

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 травня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив майже 1 661 млрд грн в еквіваленті: 1 209 701,9 млн грн, $8 993,2 млн та 2 861,9 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 817 195,0 млн грн, $9 565,1 млн та 2 644,6 млн євро.

Дохідність ОВДП у травні

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у травні, становила в гривні 17,80% річних, у євро — 3,25% річних. ОВДП, номіновані в доларах США, у травні не розміщувалися.

Детальна статистика

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 червня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 червня 2025 року він становив:

  • 119 400,4 млн грн, або 36,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 травня 2025 року — 101 929,8 млн грн, або 32,1%);
  • $1 784,1 млн, або 69,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 травня 2025 року — $1 587,7 млн, або 61,5%);
  • 227,0 млн євро, або 47,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 травня 2025 року — 237,0 млн євро, або 54,9%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 червня 2025 року становив 204,2 млрд грн в еквіваленті порівняно з 127,6 млрд грн в еквіваленті станом на 1 червня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,6 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 червня 2025 року становив 9 004,0 млн грн, $7,4 млн та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в травні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 155,9 млн євро.

Нагадаємо

У лютому 2025 року Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП з одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
3 червня 2025, 16:20
#
Уже на грани по выплатам
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