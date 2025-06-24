Укрпошта анонсувала нову марку «Мелітополь — це Україна!» (фото)

24 червня Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Мелітополь — це Україна!». Про це йдеться у повідомленні компанії в телеграм-каналі.

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Що зображено на марці

На ескізі — мелітопольська черешня та єнот із херсонського зоопарку як нагадування про те, що ми неодмінно повернемо собі своє.

Передзамовити новинку можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а з 26 червня — придбати й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Тираж — 900 000 марок.

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