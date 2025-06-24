Нафтогаз розпочинає процедуру стягнення $1,37 мільярда з Газпрому

НАК «Нафтогаз України» починає процес виконання арбітражного рішення проти Газпрому на $1,37 млрд. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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Деталі

«Група Нафтогаз негайно направляє платіжну вимогу до Газпрому про стягнення $1,37 млрд відповідно до Остаточного рішення міжнародного арбітражу у Цюриху, отриманого компанією 20 червня 2025 року. Ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі відмови добровільно виконати рішення суду Нафтогаз розпочне примусове стягнення активів Газпрому.

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Крім того, Нафтогаз продовжує примусове виконання іншого арбітражного рішення — про виплату росією $5 млрд компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році. Цей процес триває на різних етапах у десяти юрисдикціях.

Зокрема, у Фінляндії та Франції вже є перші результати — арештовано російське майно. В інших країнах робота триває. З міркувань юридичної стратегії додаткові деталі наразі не розголошуються.