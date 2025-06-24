ЄС виділить 300 мільйонів євро на оборонну промисловість України в рамках нової програми EDIP

Європейський Союз робить значний крок до посилення своєї оборонної промисловості та інтеграції українського оборонно-промислового комплексу. Країни-члени ЄС схвалили мандат для переговорів з Європейським парламентом щодо запуску Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Про це йдеться у повідомленні Європейської ради.

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Ця програма передбачає виділення 1,5 млрд євро з бюджету ЄС до 31 грудня 2027 року, з яких 300 млн євро будуть спрямовані безпосередньо на підтримку оборонного сектору України.

EDIP має на меті підвищити готовність оборонної промисловості ЄС, зміцнити її конкурентоспроможність та здатність адаптуватися до мінливого безпекового ландшафту.

Водночас вона значно сприятиме відбудові та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази з перспективою її майбутньої інтеграції в європейську оборонно-технологічну та промислову базу (EDTIB).

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Програма EDIP відкрита для учасників з країн-членів ЄС, асоційованих країн, а також України. Для повного поширення заходів EDIP на Україну буде необхідно підписати окрему угоду між Брюсселем та Києвом.