Нідерланди нададуть Україні 100 радарів для виявлення дронів та 20 автомобілів для медичної евакуації в рамках нового пакета допомоги на суму 175 млн євро ($202 млн). Про це у вівторок, 24 червня, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Reuters.
Нідерланди нададуть Україні військову допомогу на 175 мільйонів євро: що до неї входить
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Очікується, що постачання радарів, які допоможуть ідентифікувати дрони, що летять, та передавати дані системам протиповітряної оборони, буде завершено до кінця року.
У Міністерстві оборони Нідерландів уточнили, що 80 млн євро з цього пакету буде спрямовано на підтримку безпілотників через міжнародну коаліцію безпілотників.
Брекельманс перед самітом НАТО в Гаазі зазначив, що цей крок відбувся після укладення угоди на суму 500 млн євро щодо виробництва 600 тисяч безпілотників з українською оборонною промисловістю
З початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди пообіцяли надати Україні військову допомогу на близько 10 млрд євро.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Нідерланди внесуть до Фонду підтримки української енергетики України 65 мільйонів євро.
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