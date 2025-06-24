З початку повномасштабного вторгнення росії українці задонатили 100 мільярдів гривень на «банки» віртуального банку monobank. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
24 червня 2025, 12:53
Українці задонатили 100 мільярдів на «банки» monobank з початку великої війни — Гороховський
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«Сьогодні донатний ювілей. 100 000 000 000 грн зібрано на Банки моно. Нехай це нагадує всім причетним, наскільки ви великі люди!» — написав Гороховський у Telegram.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що за даними Опендатабот, у 2024 році найбільші благодійні фонди України продемонстрували значне зростання обсягів донатів — на 28% більше, ніж у попередньому році. Загальна сума зібраних коштів сягнула 24,1 мільярда гривень.
Джерело: Мінфін
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