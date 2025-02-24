Збори найбільших благодійних фондів України зросли майже на третину

За даними Опендатабот, у 2024 році найбільші благодійні фонди України продемонстрували значне зростання обсягів донатів — на 28% більше, ніж у попередньому році. Загальна сума зібраних коштів сягнула 24,1 мільярда гривень.

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Сумарно, за три роки повномасштабної війни, «Повернись живим», Фонд Притули та United24 зібрали 93 мільярди гривень.

Платформа United24 стала абсолютним лідером 2024 року, акумулювавши 17,5 мільярда гривень, переважна більшість яких (92%) пішла на підтримку армії.

Фонд «Повернись живим» залучив 4,4 мільярда гривень донатів, а Фонд Сергія Притули — 2,1 мільярда.

Відзначається також зростання обсягів гуманітарної допомоги, доставленої «Новою Поштою». У 2024 році компанія перевезла 63,9 тисячі тонн вантажів у 1,9 мільйона посилок. Середньомісячний обсяг перевезень зріс з 1,8 тонни (20 тисяч посилок) у 2022 році до 5,3 тонни (160 тисяч посилок) у 2024 році.