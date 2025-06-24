Зростання біткоїна та приплив капіталу в криптофонди: що нового на ринку

Біткоїн відновився на тлі заяви Трампа про мир між Ізраїлем та Іраном

У ніч з 23 на 24 червня 2025 року курс першої криптовалюти почав зростати на тлі на заяви президента США Дональда Трампа, що Ізраїль та Іран домовилися про повне припинення вогню. У моменті ціна біткоїна пробила рівень у $106 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна активу становить $105 670. За добу біткоїн зріс на 3,7%, за тиждень падіння становить 1%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання за останні 24 години. Найбільше зросли:

Solana — (+8,5%);

XRP — (+8,3%);

Dogecoin — (+7,9%);

Cardano — (+7,5%);

Ethereum — (+7,3%).

Нагадаємо, «Мінфін» писав, що Біткоїн 22 червня обвалився нижче $100 тисяч на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Strategy інвестувала $26 мільйонів у купівлю 245 біткоїнів

Співзасновник Strategy (раніше MicroStrategy) Майкл Сейлор повідомив, що станом на 22 червня 2025 року компанія витратила $26 млн на 245 BTC. Біткоїн-портфель компанії тепер складає 592 345 BTC.

Загальна сума витрат на придбання першої криптовалюти становить $41,87 млрд при середній вартості $70 681 за 1 BTC. На момент підготовки матеріалу 592 345 BTC оцінюються у понад $60 млрд.

Сейлор наголосив, що дохідність компанії від купівлі біткоїна з початку 2025 року становила 19,2%.

Приплив капіталу в криптофонди склав понад $1,2 мільярда за тиждень

У період із 16 до 20 червня 2025 року чистий приплив капіталу в криптофонди становив $1,24 млрд. Про це свідчать дані CoinShares. Позитивна динаміка триває 10 тижнів поспіль.

З початку року біржові фонди на базі криптоактивів залучили $15,1 млрд. Коментуючи ситуацію в сегменті за останній тиждень, експерти вказали на стабільно високий попит серед інвесторів, незважаючи на геополітичну невизначеність.

У розрізі активів лідирують біткоїн і Ethereum — $1,1 млрд і $124 млн відповідно. Негативною динамікою відзначилися фонди на базі Sui і ті, які утримують короткі позиції за першою криптовалютою.

Серед постачальників «у мінусі» тільки Ark Invest, Fidelity Investments/Wise Origin і CoinShares. У лідерах, як і раніше, iShares, дочірня фірма BlackRock.

По ринках простежується змішана картина. Швейцарія, Швеція, Гонконг і Бразилія «в мінусі». Серед інших лідирують США, що не дивно з урахуванням спотових криптовалютних ETF.

Експерти зазначили, що наприкінці тижня простежувався спад активності, зумовлений, зокрема, ескалацією конфлікту на Близькому Сході.

Спотові біткоїн- і Ethereum-ETF залучили понад $450 мільйонів за добу

23 червня 2025 року сумарний чистий приплив капіталу в спотові біткоїн- і Ethereum-ETF становив $451,21 млн. Про це свідчать дані з SoSoValue.

У секторі біржових фондів на базі першої криптовалюти позитивною динамікою відзначилися відразу шість продуктів:

IBIT — $217,6 млн;

FBTC — $105,66 млн;

BITB — $14,57 млн;

BTC — $10,06 млн;

BTCO — $6,18 млн;

ARKB — $2,05 млн.

Ще один фонд зафіксував чистий відтік — GBTC ($5,69 млн). Решта закінчили день із нульовим значенням припливу/відпливу капіталу.

Це десятий день послідовної позитивної динаміки в секторі і найбільший обсяг добових надходжень з 9 червня.

У секторі спотових Ethereum-ETF позитивною динамікою відзначилися чотири фонди:

FETH — $60,48 млн;

ETHA — $25,83 млн;

ETHE — $9,01 млн;

ETH — $5,45 млн.

За іншими позиціями руху коштів не зафіксовано. Це перший день чистого припливу капіталу після відтоку 20 червня.