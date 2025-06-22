Біткоїн обвалився нижче $100 тисяч на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході

Біткоїн обвалився нижче $100 тис на тлі удару США по Ірану і ймовірної відповіді Тегерану. Про це свідчать дані торгів 22 червня.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На момент написання новини, котирування першої криптовалюти опустились до рівня $99 тис. Під ліквідації на ринку потрапили трейдери на суму $1 млрд.

У соцмережах вже говорять про майбутній «чорний понеділок» для всіх ризикованих активів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати завдали прямих авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану, що стало безпрецедентним кроком, який фактично втягує США у збройний конфлікт на Близькому Сході.