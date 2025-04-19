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19 квітня 2025, 11:11

Резиденти «Дія.City» поповнили бюджет на 8 млрд грн за перший квартал 2025 року

Компанії-резиденти «Дія.City» сплатили понад 8 млрд грн податків у січні-березні 2025 року, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Компанії-резиденти «Дія.

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Ключові цифри

«Наразі резидентами 'Дія.Сity' є вже майже 1 750 компаній», — зазначив Федоров. У 2024 році їхня кількість зросла в 2,4 раза — до спецрежиму приєдналися 880 нових учасників. У цих компаніях працює понад 105 тис. фахівців, що становить третину всіх ІТ-спеціалістів України. Структура зайнятості: 62% — трудові договори, 33% — GIG-контракти, 5% — ФОПи.

Хто в «Дія.City»

«Це слони світового сервісного ІТ — Globallogic, SoftServe, Epam Systems; єдинороги Grammarly, DataRobot, Lyft тощо; всесвітньо відомі бренди Samsung, Nokia,Visa, Rakuten Viber, Stellantis та інші», — уточнив міністр. Нещодавно до режиму долучилися понад 10 R&D-центрів у сферах оборони, мікрочипів, агро, фармацевтики та медицини після розширення переліку видів діяльності.

Значення для економіки

«Податки від 'Дія.City' за перший квартал 2025 року на 30% перевищують показник за аналогічний період 2024 року», — прокоментував експерт ІТ-ринку Олексій Кравець для Економічної правди. Зростання резидентів і податків свідчить про привабливість спецрежиму, який пропонує знижені ставки (9% ПДФО, 5% податку на виведений капітал, 1,5% військового збору) та спрощену взаємодію з державою.

Перспективи

«Дія.City» залишається драйвером ІТ-галузі, яка генерує 8% ВВП України", — додав Федоров. За прогнозами Мінцифри, до кінця 2025 року кількість резидентів може перевищити 2 000, а податки сягнути 30 млрд грн за рік, якщо війна не внесе корективи. Аналітики DOU зазначають, що GIG-контракти стають популярнішими, що може залучити більше фрилансерів до режиму.

Джерело: Мінфін
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