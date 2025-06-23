Оман запровадить податок на дохід першим серед країн Перської затоки

Оман встановить податок податок на дохід зі ставкою 5% з 2028 року, який стосуватиметься 1% громадян, чий щорічний дохід перевищує 42 тисячі ріалів ($109 тисяч). Міністр економіки Омана Саїд бін Мухаммед ас-Сакрі уточнив, що влада хоче таким чином урізноманітнити джерела держдоходів і знизити залежність від нафти, передає Bloomberg.

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Що відомо

Агентство зазначає, що Оман стане першою з країн Перської затоки, хто запровадить податок. До держав Перської затоки традиційно відносять також Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ та Саудівську Аравію.

За словами головного економіста Abu Dhabi Commercial Bank Моніки Малік, Оман прагне реформувати фіскальну систему, але залишитися конкурентоспроможним, особливо в умовах, коли в країну переїжджають заможні люди.

Раніше у рамках реформування джерел держдоходів Оман провів велику приватизацію держсектора, нагадало агентство.