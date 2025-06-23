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23 червня 2025, 15:53

Німеччину та Італію закликали повернути золото, що зберігається в США, на $245 млрд

Німеччину та Італію закликають вивести золоті запаси, що зберігаються в США, на загальну суму $245 млрд до Європи на тлі «геополітичної нестабільності» і критики президента Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, повідомляє Financial Times.

Німеччину та Італію закликають вивести золоті запаси, що зберігаються в США, на загальну суму $245 млрд до Європи на тлі «геополітичної нестабільності» і критики президента Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, повідомляє Financial Times.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗапаси золотаЗа оцінками Всесвітньої золотої ради, Німеччина та Італія займають друге та третє місця у світі за обсягом золотих резервів після США — 3352 тонни та 2452 тонни відповідно.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Запаси золота

За оцінками Всесвітньої золотої ради, Німеччина та Італія займають друге та третє місця у світі за обсягом золотих резервів після США — 3352 тонни та 2452 тонни відповідно.

Більше третини злитків зберігаються у Сполучених Штатах, обидві країни значною мірою покладаються на ФРС. Багато в чому це пояснюється історичними причинами та статусом Нью-Йорка як одного з найважливіших світових центрів торгівлі золотом, поряд із Лондоном, пише FT.

У зв'язку з непередбачуваною політикою Трампа у Європі почастішали заклики до вивезення золота. Зокрема, на цьому наполягає Асоціація європейських платників податків, яка звернулася до міністерств фінансів та центральних банків Німеччини та Італії.

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«Ми дуже стурбовані тим, що Трамп зазіхає на незалежність ФРС», — заявив президент асоціації Міхаель Йегер. Він наголосив, що контроль над золотом має належати європейським регуляторам.

«Нам потрібно вирішити, чи стало зберігання золота за кордоном безпечнішим і стабільнішим за останнє десятиліття чи ні», — заявив колишній заступник голови Християнсько-соціального союзу (ХСС) Петер Гаувайлер.

За його словами, «відповідь на це питання очевидна» через геополітичні ризики. Аналогічної думки дотримується екс-депутат Бундестагу від Лівої партії, колишній член Європарламенту Німеччини Фабіо де Масі.

В італійській газеті Il Fatto Quotidiano напередодні квітневої поїздки прем'єра Джорджії Мелоні до Вашингтона на зустріч із Трампом вийшла стаття про те, що зберігати 43% золотих резервів Італії в Америці за нинішньої американської адміністрації «ризиковано для національних інтересів». У 2019 році права партія Мелоні «Брати Італії», тоді в опозиції, виступала за репатріацію золота, нагадує FT.

Сама політик обіцяла «повернути італійське золото додому» у разі приходу до влади, але з моменту вступу на посаду прем'єра наприкінці 2022 року вона не повертається до цього питання. Мелоні хоче зберегти добрі стосунки з Трампом та не допустити ескалації торгової війни, пише газета.

У Німецькому федеральному банку повідомили FT, що «регулярно оцінюють місця зберігання золотих запасів» і вважають ФРС надійним партнером, що заслуговує на довіру. Банк Італії не відповів на запит видання.

Згідно з червневою доповіддю Європейського центрального банку, золото обійшло євро, ставши другим за популярністю активом у міжнародних резервах світових Центробанків. На його частку 2024 року припало 20% резервів, євро — 16%, долара — 46%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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