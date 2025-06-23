Криптобіржа Coinbase отримала ліцензію MiCA

Криптобіржа Coinbase оголосила про те, що отримала ліцензію на надання послуг відповідно до регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Компанія пройшла реєстрацію в Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF).

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Що це дасть

Біржа заявила, що нова ліцензія дасть їй змогу надавати криптопослуги на всій території ЄС. Це перша американська біржа, яка отримала відповідний дозвіл.

Coinbase заявила, що має намір зробити Люксембург своїм регіональним центром. До цього біржа робила ставку на Ірландію.

«Обравши Люксембург, ми позиціонуємо себе в юрисдикції, яка розуміє потреби криптоіндустрії та вирізняється ясністю регулювання. Люксембург активно реалізує загальнодержавний підхід до блокчейну і DLT», — йдеться в релізі.

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