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17 червня 2025, 9:16

Gemini та Coinbase готуються до виходу на ринок ЄС — Reuters

КриптобіржіGemini та Coinbase невдовзі можуть отримати дозвіл на роботу в Європейському союзі. Про це 16 червня повідомив Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Криптобіржі Gemini та Coinbase невдовзі можуть отримати дозвіл на роботу в Європейському союзі.
Фото: depositphotos

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Деталі

Це відкриває їм двері на єдиний ринок регіону і знаменує важливий етап у реалізації нового крипторегламенту ЄС MiCA. Але за лаштунками цього процесу розгоряється конфлікт між європейськими регуляторами, стурбованими різницею в підходах до ліцензування.

Регламент MiCA, який набув чинності цього року, дозволяє країнам-членам ЄС видавати ліцензії, що діють по всьому блоку.

Однак не всі задоволені тим, з якою швидкістю деякі юрисдикції, наприклад, Мальта, видають дозволи.

За інформацією Reuters, саме від мальтійського регулятора отримає ліцензію платформа Gemini, заснована братами Вінклвоссами.

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Раніше Мальта вже схвалила заявки OKX і Crypto.com і зробила це всього за кілька тижнів після запуску нових правил.

Зокрема, французька AMF попередила, що відсутність у ESMA повноважень щодо нагляду за національними рішеннями може призвести до «регуляторних перегонів на дно».

Мальтійська влада, своєю чергою, наполягає: у них достатньо досвіду та суворі стандарти боротьби з відмиванням грошей. Тим часом ESMA вже почала перевірку мальтійського підходу і готує звіт.

Влада Мальти, своєю чергою, заявила, що видала чотири криптоліцензії, посилаючись на «накопичений досвід» та «глибоке розуміння галузі» як на причини швидкого розгляду заявок.

Слідом за Gemini на ринок ЄС виходить Coinbase — американська криптобіржа та перша компанія цього профілю, що потрапила до індексу S&P 500. За інформацією джерел Reuters, найближчим часом вона отримає ліцензію від Люксембургу.

Масштаб операцій компанії в країні поки невеликий, але Coinbase вже заявила про плани найняти більше 20 співробітників до кінця року.

Водночас передбачуване схвалення Coinbase стало розчаруванням для Ірландії, де відносини з криптоіндустрією погіршилися.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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