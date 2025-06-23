Сейм Латвії ухвалив закон «Про обмеження угод, що загрожують національній безпеці», який забороняє громадянам росії та білорусі купувати нерухомість на території країни. Про це повідомляє латвійський громадський мовник LSM.
23 червня 2025, 8:59
Латвія заборонить громадянам росії та білорусі купувати нерухомість у країні
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Заборона на купівлю нерухомості
Заборона поширюється як на фізичних осіб — громадян зазначених країн, так і на юридичні особи, зареєстровані в росії та білорусі. Крім того, обмеження діятиме щодо компаній, у яких росіяни чи білоруси володіють часткою не менше ніж 25% статутного капіталу.
Закон застосовуватиметься до всіх угод, укладених після набрання ним чинності. Для цього документ має бути підписаний президентом Латвії.
Які винятки
При цьому у законі передбачені винятки. Громадяни росії та білорусі зможуть отримати нерухомість у Латвії в порядку спадкування від родичів та за судовим рішенням.
Крім цього, заборона не діятиме, якщо йдеться про єдине житло, і покупець має постійний посвідку на проживання в країні.
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Джерело: Мінфін
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