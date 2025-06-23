Латвія заборонить громадянам росії та білорусі купувати нерухомість у країні

Сейм Латвії ухвалив закон «Про обмеження угод, що загрожують національній безпеці», який забороняє громадянам росії та білорусі купувати нерухомість на території країни. Про це повідомляє латвійський громадський мовник LSM.

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Заборона на купівлю нерухомості

Заборона поширюється як на фізичних осіб — громадян зазначених країн, так і на юридичні особи, зареєстровані в росії та білорусі. Крім того, обмеження діятиме щодо компаній, у яких росіяни чи білоруси володіють часткою не менше ніж 25% статутного капіталу.

Закон застосовуватиметься до всіх угод, укладених після набрання ним чинності. Для цього документ має бути підписаний президентом Латвії.

Які винятки

При цьому у законі передбачені винятки. Громадяни росії та білорусі зможуть отримати нерухомість у Латвії в порядку спадкування від родичів та за судовим рішенням.

Крім цього, заборона не діятиме, якщо йдеться про єдине житло, і покупець має постійний посвідку на проживання в країні.