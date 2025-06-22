Голова Центробанку Тайваню стурбований зростанням боргу США

Голова центрального банку Тайваню Ян Цзинь-Лун висловив занепокоєння, що економічна політика Дональда Трампа, зокрема його податкові ініціативи, може призвести до надто швидкого зростання державного боргу США. Це, за його словами, є несприятливим для перспектив американських казначейських облігацій, які є основою резервів Тайваню. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Занепокоєння через податкову реформу

Особливу тривогу в тайванського регулятора викликає законопроєкт Трампа під назвою «One Big Beautiful Bill Act». За прогнозами, він може збільшити державний борг США на $2,8 трлн протягом наступного десятиліття.

«Це може спричинити надто швидке зростання боргу США, що є несприятливим для перспектив державного боргу США», — заявив Ян Цзинь-Лун.

Занепокоєння Тайваню є обґрунтованим, оскільки, за даними його центробанку, 80% із $593 млрд валютних резервів острова інвестовано саме в американські казначейські облігації.

Врівноважена оцінка

Попри висловлені ризики, голова центробанку Тайваню зазначив, що американські державні облігації залишаються «надійними» та популярними серед інвесторів. Він додав, що наразі немає підстав для занепокоєння щодо позиції долара як провідної міжнародної резервної валюти.