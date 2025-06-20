Volkswagen випереджає Tesla: німецький автогігант представив роботаксі для США та Європи (фото)

Цього тижня компанія Volkswagen представила серійну вервію свого першого автономного роботаксі ID. Buzz AD. Це значна віха для німецького автогіганта, який мав непростий старт у сфері безпілотних авто після невдалого партнерства з Ford у стартапі Argo AI. Проте, це показує, що VW все ще випереджає більшість інших автовиробників, включно з Tesla, у гонці за створення роботаксі, повідомляє CarBuzz.

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Деталі

Роботаксі ID. Buzz AD (від Autonomous Driving — автономне водіння), базується на версії ID. Buzz з подовженою колісною базою, що продається у США. Технології, інтегровані в автомобіль, надають йому Рівень 4 за шкалою автономного водіння SAE.

Рівень 4 означає, що транспортний засіб може працювати без водія протягом тривалого часу, але з певними умовами, головною з яких є обмеження лише певними заздалегідь нанесеними на карту територіями (так званий геофенсинг).

Прототипи вже на дорогах США

Наразі Volkswagen проходить повну сертифікацію свого роботаксі ID. Buzz AD для європейського та американського ринків. За умови успішного завершення цього процесу, власна мобільна компанія VW, MOIA, запустить перші послуги вже у 2026 році. Пілотний проєкт стартує в німецькому Гамбурзі, де прототипи ID. Buzz AD проходять випробування вже кілька років.

VW також проводить випробування прототипів в Остіні, штат Техас, та в інших місцях США, тому в Остіні можна так само часто зустріти безпілотний ID. Buzz, як і безпілотну Tesla Model Y.

Для ринку США VW не планує пропонувати власний сервіс. Натомість компанія співпрацюватиме зі сторонніми мобільними компаніями, такими як Uber, з якою було укладено партнерство у квітні. VW та Uber планують розпочати спільні випробування ID. Buzz AD вже цього року, а перші поїздки в мережі Uber будуть запропоновані наступного року. Лос-Анджелес підтверджено як перше місце запуску.

Послуги, ймовірно, спочатку будуть доступні лише перевіреним користувачам, подібно до стратегії впровадження конкурентного сервісу роботаксі Waymo від технологічного гіганта Alphabet. У першій фазі за кермом цих автомобілів також буде перебувати водій-випробувач.

Характеристики

ID. Buzz AD використовує систему автономного водіння, розроблену у партнерстві з Mobileye (Intel), і оснащений великою кількістю датчиків для максимальної безпеки. Загалом їх 27, включно з 13 камерами, 9 лідарами та 5 радарами.

Усередині автомобілі в стандартній комплектації мають чотири пасажирські сидіння, а також місце для багажу. За даними VW, роботаксі зможуть працювати не лише в містах, а й на сільських дорогах.

Конкуренція

Створення безпечних і надійних роботаксі залишається серйозним викликом. Це підтверджує той факт, що низка перспективних компаній, зокрема згадана Argo AI та Cruise (яку підтримує General Motors), вже відмовилися від участі в цій складній боротьбі.

Tesla також лише нещодавно розпочала тестування прототипів без водія за кермом і не встановила чіткої дати запуску комерційної послуги.

Примітно, що безпілотні Tesla — це кросовери Model Y, а не роботаксі, представлене минулого року, що означає, що VW випередив Tesla у демонстрації готового до виробництва роботаксі.