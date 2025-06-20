На ринку праці столиці спостерігається значний дефіцит кваліфікованих робітників, серед яких найбільший попит мають монтажники радіоелектронної апаратури та водії. Про це повідомили в Київській службі зайнятості (КСЗ), передає Укрінформ.
20 червня 2025, 15:20
Київський ринок праці: найбільше бракує радіотехніків та водіїв
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Найзатребуваніші спеціальності
За результатами аналізу близько 5 500 вакансій, поданих роботодавцями, КСЗ сформувала рейтинг найзатребуваніших спеціальностей:
- Монтажники радіоелектронної апаратури та приладів (майже 300 вакансій). Цей високий попит підтверджує тренд на розвиток технічного виробництва та високотехнологічних підприємств у Києві. Середня заробітна плата на цій посаді становить близько 27 тис. грн.
- Водії автотранспортних засобів (майже 200 вакансій). Ринок стабільно потребує фахівців для логістики та перевезень, пропонуючи в середньому до 22 тис. грн. Деякі підприємства готові платити водіям до 100 тис. грн.
- Продавці-консультанти (понад 120 вакансій). Це свідчить про те, що сфера торгівлі та обслуговування залишається серед лідерів за потребою в кадрах.
Інші затребувані професії
У топ-пропозицій від роботодавців також увійшли:
- Кухарі (116 вакансій);
- Бухгалтери (104);
- Продавці продовольчих товарів (87);
- Помічники вихователя (82);
- Електромонтери (82);
- Медичні сестри/медбрати (81);
- Слюсарі-ремонтники (79).
Зберігається значний попит на вихователів, вантажників, охоронників, інженерів, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників та підсобних робітників.
Джерело: Мінфін
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