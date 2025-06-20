Україна законтрактувала 2,9 млрд кубометрів газу для імпорту

Станом на 20 червня 2025 року Україна вже законтрактувала 2,9 млрд кубометрів газу для імпорту. Загалом до газосховищ планується закачати щонайменше 4,6 млрд кубометрів імпортованого «блакитного палива». Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

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Забезпечення потреб

«Цьогоріч ми імпортуватимемо набагато більше газу, ніж у минулі періоди. Мінімальний обсяг імпортного газу, який плануємо закачати, — 4,6 мільярда кубометрів. На сьогодні вже законтрактовано 2,9 мільярда кубометрів», — зазначив Галущенко.

Він запевнив, що Україна буде забезпечена необхідним обсягом газу взимку як для побутових споживачів, так і для бізнесу, а також для потреб генерації електроенергії.

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Ситуація в енергосистемі

Міністр назвав ситуацію в енергосистемі непростою через постійні атаки росіян на інфраструктуру. Проте, під час проходження зими ключове навантаження нестиме атомна генерація. На теплових електростанціях триває ремонтна кампанія, яка вже допомогла повернути близько 6 ГВт потужності після руйнувань.

Галущенко також повідомив, що на складах накопичено 2,6 млн тонн вугілля. Атомні електростанції мають необхідні запаси палива для проходження опалювального сезону.

«На сьогодні, за розрахунками, при проходженні наступного опалювального сезону ми не бачимо жодних обмежень», — зазначив міністр.

Водночас він зауважив, що ситуація може змінитися за умови відновлення масованих ударів по інфраструктурі.