Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції НБУ в Києві, повідомляє РБК-Україна.
У Мінфіні пояснили необхідність створення реєстру рахунків та банківських сейфів
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Інтеграції в єврозону
Марченко зазначив, що законопроєкт, який зараз перебуває на розгляді в парламенті, досить складний, і деякі питання є дискусійними й важкими для сприйняття.
«Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору», — підкреслив міністр.
Переваги для українців
У разі ухвалення закону, розрахунки в євро максимально спростяться, пояснив Марченко:
- Немає потреби відкривати рахунки за кордоном. Українці зможуть здійснювати платежі в євро безпосередньо з України.
- Швидкість. Замість днів, розрахунки займатимуть секунди або хвилини.
- Відсутність комісій. Платежі в євро будуть без комісій (зараз вони становлять від 0,7% до 1,5%).
За словами міністра, для громадян, які не мають проблем із законом, буде можливість відкрито показати власні рахунки та отримати право здійснювати платежі в будь-яку країну ЄС.
«Звичайно, є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей, які зараз є дискусійними. Але ми маємо пройти цей шлях, бути прозорими і зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях, який має невблаганно нас до цього підвести», — підсумував Марченко.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у квітні 2025 року Кабмін схвалив пакет законопроєктів Мінфіну для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).
До реєстру будуть вноситись відомості:
- про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо;
- про власників таких рахунків;
- про установи, де відкриті рахунки.
Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.
Коментарі - 3
Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро.
Немає жодного зв’язку між приєднанням до зони платежів у євро та реєстром рахунків, а тим більш банківських сейфів.