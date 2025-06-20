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20 червня 2025, 12:44

У Мінфіні пояснили необхідність створення реєстру рахунків та банківських сейфів

Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції НБУ в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро.
Фото: mof.gov.ua

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Інтеграції в єврозону

Марченко зазначив, що законопроєкт, який зараз перебуває на розгляді в парламенті, досить складний, і деякі питання є дискусійними й важкими для сприйняття.

«Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору», — підкреслив міністр.

Переваги для українців

У разі ухвалення закону, розрахунки в євро максимально спростяться, пояснив Марченко:

  • Немає потреби відкривати рахунки за кордоном. Українці зможуть здійснювати платежі в євро безпосередньо з України.
  • Швидкість. Замість днів, розрахунки займатимуть секунди або хвилини.
  • Відсутність комісій. Платежі в євро будуть без комісій (зараз вони становлять від 0,7% до 1,5%).

За словами міністра, для громадян, які не мають проблем із законом, буде можливість відкрито показати власні рахунки та отримати право здійснювати платежі в будь-яку країну ЄС.

«Звичайно, є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей, які зараз є дискусійними. Але ми маємо пройти цей шлях, бути прозорими і зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях, який має невблаганно нас до цього підвести», — підсумував Марченко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2025 року Кабмін схвалив пакет законопроєктів Мінфіну для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

До реєстру будуть вноситись відомості:

  • про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо;
  • про власників таких рахунків;
  • про установи, де відкриті рахунки.

Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
AllexL
AllexL
20 червня 2025, 13:31
#
Чим існуючий реєстр рахунків незадовільняє ? (податкова бачить всі ваши відкриті рахунки у всіх банках, можете перевірити в податковому кабинеті)
+
0
Три літри
Три літри
20 червня 2025, 14:20
#
Податкован не бачить всі рахунки. Вона лише знає про наявність рахунків у юридичних осіб та ФОП в окремих банках.
+
0
Три літри
Три літри
20 червня 2025, 14:19
#
Знов редакція поширює відверту брехню

Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро.

Немає жодного зв’язку між приєднанням до зони платежів у євро та реєстром рахунків, а тим більш банківських сейфів.
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