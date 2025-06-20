У Мінфіні пояснили необхідність створення реєстру рахунків та банківських сейфів

Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро . Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції НБУ в Києві, повідомляє РБК-Україна.

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Інтеграції в єврозону

Марченко зазначив, що законопроєкт, який зараз перебуває на розгляді в парламенті, досить складний, і деякі питання є дискусійними й важкими для сприйняття.

«Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору», — підкреслив міністр.

Переваги для українців

У разі ухвалення закону, розрахунки в євро максимально спростяться, пояснив Марченко:

Немає потреби відкривати рахунки за кордоном. Українці зможуть здійснювати платежі в євро безпосередньо з України.

Швидкість. Замість днів, розрахунки займатимуть секунди або хвилини.

Відсутність комісій. Платежі в євро будуть без комісій (зараз вони становлять від 0,7% до 1,5%).

За словами міністра, для громадян, які не мають проблем із законом, буде можливість відкрито показати власні рахунки та отримати право здійснювати платежі в будь-яку країну ЄС.

«Звичайно, є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей, які зараз є дискусійними. Але ми маємо пройти цей шлях, бути прозорими і зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях, який має невблаганно нас до цього підвести», — підсумував Марченко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2025 року Кабмін схвалив пакет законопроєктів Мінфіну для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

До реєстру будуть вноситись відомості:

про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо;

про власників таких рахунків;

про установи, де відкриті рахунки.

Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.