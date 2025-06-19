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19 червня 2025, 19:37

Лагард: Україна може залучити значні потоки капіталу, якщо відновлення триватиме за планом

Україна має потенціал залучити значні обсяги капіталу протягом наступних 10 років, якщо процес відновлення країни відбуватиметься за планом. Таку думку висловила президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час IX Щорічної дослідницької конференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україна має потенціал залучити значні обсяги капіталу протягом наступних 10 років, якщо процес відновлення країни відбуватиметься за планом.
Фото: НБУ

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За її словами, без відповідних гарантій цей капітал ризикує бути розподіленим неефективно, що може підірвати довгострокову продуктивність замість її зміцнення.

Прогрес у реформах

Лагард підкреслила наявність обнадійливих ознак у фінансовому секторі України. За її словами, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, а також поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі вже сприяли значним реформам.

Зокрема, банківське регулювання в Україні наразі відповідає понад 75% стандартів ЄС, охоплюючи такі важливі сфери, як достатність капіталу, управління та аудит.

Цьому також сприяє запровадження Національним банком України моделі нагляду, заснованої на оцінці ризиків, яка була натхненна Єдиним наглядовим механізмом — європейською системою банківського нагляду.

Президентка ЄЦБ зазначила, що попри надзвичайно складні обставини, Україна також активно модернізує свої ринки капіталу. Це включає консолідацію бірж, модернізацію систем розрахунків та посилення регуляторного забезпечення для залучення довгострокових інвесторів.

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Результати реформ

«Ці реформи вже дають результати: у 2023 році банківський сектор України залишався прибутковим і добре капіталізованим, незважаючи на війну, що триває - результат, який був би немислимий десять років тому», — наголосила Лагард.

Вона додала, що якщо Україна продовжить курс на інституційні реформи та адаптацію своєї економіки до нових можливостей, попри бурхливу ситуацію, вона може стати важливим двигуном зростання та ключовим фактором майбутнього регіону.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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